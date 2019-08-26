Пн, 26.08.2019
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Обалдеть! Звезда Comedy Woman показала, как она похудела на 30 килограммов
ФОТО

Надежда Ангарская.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Надежда Ангарская продемонстрировала результат своего похудения.

Популярная актриса, звезда Comedy Woman Надежда Ангарская похвасталась своим внешним видом после похудения 30 килограммов.

Она опубликовала коллаж из двух фотографий, сделанных до и после потери веса.

«Я всегда была позитивна! Но это не помешало мне поработать над своим боди, теперь я очень бодипозитивна. Я довольна. И настроена продолжать», – написала 36-летняя звезда.

Подписчики оценили преобразования во внешности звезды.

По данным СМИ, Надежда Ангарская предпринимала свои попытки похудеть с 2015 года для того, чтобы забеременеть. Родив сына Давида она вернулась к похудению и добилась в этом больших успехов.

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