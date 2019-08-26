Обалдеть! Звезда Comedy Woman показала, как она похудела на 30 килограммов
Надежда Ангарская продемонстрировала результат своего похудения.
Популярная актриса, звезда Comedy Woman Надежда Ангарская похвасталась своим внешним видом после похудения 30 килограммов.
Она опубликовала коллаж из двух фотографий, сделанных до и после потери веса.
«Я всегда была позитивна! Но это не помешало мне поработать над своим боди, теперь я очень бодипозитивна. Я довольна. И настроена продолжать», – написала 36-летняя звезда.
Подписчики оценили преобразования во внешности звезды.
По данным СМИ, Надежда Ангарская предпринимала свои попытки похудеть с 2015 года для того, чтобы забеременеть. Родив сына Давида она вернулась к похудению и добилась в этом больших успехов.