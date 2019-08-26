Преданней собаки нету существа: эстонские знаменитости рассказали о своих четвероногих друзьях

Фотограф Ольга Макина

Очаровательный песик Джеки (Ольга зовет его Джеки Меховые Штаны) имеет собственный Instagram, где публикует фото из путешествий. Ольга помогает, разумеется.

Ольга Макина с собакой ФОТО: Instagram

Совладелица Pavlova Cafe Снежана Хярма

В ее семье три собаки. Как смеется Снежана, «собаки появились пять лет назад, когда муж не захотел третьего ребенка. Вот я и завела двух собак. А через полгода появилась и третья». Зовут их Фиона, Зося и Луна. По словам Снежаны, «Луна - собака мужа, она ест с ним, спит с ним».

Собаки в семье Снежаны Хярма ФОТО: личный архив

Организатор мероприятий Fashion Showcase Елена Малиш

«Девять лет назад меня с семьей пригласили на ужин к друзьям, а также на смотрины их нового члена семьи - голубоглазого хаски. Этот щенок мне так запал в душу, что на следующий день с шести часов утра я стала судорожно искать заводчиков хаски. И нашла в Риге. В результате вечером моя семья пополнилась новым и полноправным членом, голубоглазой красавицей хаски по имени Undina Naita Vanilla Dog, а если проще, то Найда!» - рассказала Лена.

Собака Елены Малиш Найда ФОТО: личный архив

Певица Маарья-Лийс Илус

У нее собака Бьянка

Собака Маарьи-Лийс Илус ФОТО: Instagram

Экстрасенс Илона Калдре

«Нашего славного питомца мы усыновили трехмесячным щенком 11 лет назад, привезя его из Латвии. Хучик, хотя по породе и мопс, но он человек в собачьей шкурке. Незлобливый, очень доверчивый, азартный, привязчивый, дурацкий... В нашей семье, где сын уже давно вырос и живет самостоятельной жизнью, Хуч занимает центральное место. Мы балуем его вареной курочкой и паштетом, носим на руках на улицу (14 кг) и разрешаем валяться на диванах. Мы счастливы, что в доме есть бесконечный источник положительных эмоций - мопсик по имени Хучик», рассказала Илона.

Илона Калдре со своим мопсом ФОТО: личный архив

Музыкант Кристьян Касеару

ФОТО: Instagram

Певица Геттер Яани

Геттер Яани с собакой ФОТО: Instagram

Официальный представитель бренда Swarovski в Эстонии Ольга Белозерцева

«Вот такой белый и пушистый мальчик появился в моей жизни 13 лет назад. К тому времени я уже 12 лет занималась бизнесом, много времени проводила в офисе и не хватало мотивации для прогулок. Не спортзал, не теннис, а чтобы ходить пешком и делать это регулярно. К тому же собака - это самый верный друг, который несет только позитив, радость и здоровый образ жизни. Решение было принято, осталось только определиться с породой. Начала посещать выставки и когда увидела померанцев, окончательно лишилась сна и покоя. Через некоторое время Джой появился в моей жизни и до сих пор не перестает радовать меня своим игривым характером, пониманием, послушанием и, конечно, прогулками на свежем воздухе, которые стали более веселыми и интересными», - рассказала о своем любимце Ольга.

Шпиц Джой Ольги Белозерцевой ФОТО: личный архив

Фокусник Юрген Вебер

Дочь фокусника Юргена Вебера с собакой ФОТО: Instagram

Бывшая первая леди Эстонии Эвелин Ильвес

Эвелин Ильвес с собакой ФОТО: Instagram

Телеведущая Алина Привалова

У Алины две элегантные борзые: Нюра (приехала из крупного польского питомника) и Лёля (выпускница питомника Алининой подруги).

«Любовь к собакам родом из детства. Собаки - это космические создания. Они всё знают, многое умеют, а главное - они абсолютно преданные. На них можно сердиться за мелкие проделки, но недолго, потому что их открытость и добродушие убедят тебя в непреднамеренности проступка. А вселенская любовь свалит тебя с ног, когда два хвоста будут улыбаться синхронно до абсолютной победы. И погрызенный тапок и украденный с твоей тарелки бутерброд уже тебя не злят. И в доме мир и покой. В доме живут собаки. Мои борзые со мной много лет. Русская борзая - это особенная порода. Эти собаки умеют привнести в жизнь человека баланс и гармонию».

Алина Привалова с собаками ФОТО: личный архив

Дизайнер Анастасия Балак

Шпица зовут Бонифаций или Бони. «Бони три года. Муж хотел собаку, а я была против, потому что любила кошек и к собакам относилась скептически. Когда купили Бони, то я поменяла свое мнение. Теперь знаю, что кошка любит тебя, когда ей чего-то от тебя надо, а собака любит тебя просто так. Уверена, что собака - лучший друг человека», - говорит Настя.