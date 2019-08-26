Преданней собаки нету существа: эстонские знаменитости рассказали о своих четвероногих друзьях

26 августа в некоторых странах мира отмечается День собак. Мы решили посмотреть, кто из эстонских знаменитостей имеет четвероногих друзей?
Фотограф Ольга Макина
Очаровательный песик Джеки (Ольга зовет его Джеки Меховые Штаны) имеет собственный Instagram, где публикует фото из путешествий. Ольга помогает, разумеется.
Совладелица Pavlova Cafe Снежана Хярма
В ее семье три собаки. Как смеется Снежана, «собаки появились пять лет назад, когда муж не захотел третьего ребенка. Вот я и завела двух собак. А через полгода появилась и третья». Зовут их Фиона, Зося и Луна. По словам Снежаны, «Луна - собака мужа, она ест с ним, спит с ним».
Организатор мероприятий Fashion Showcase Елена Малиш
«Девять лет назад меня с семьей пригласили на ужин к друзьям, а также на смотрины их нового члена семьи - голубоглазого хаски. Этот щенок мне так запал в душу, что на следующий день с шести часов утра я стала судорожно искать заводчиков хаски. И нашла в Риге. В результате вечером моя семья пополнилась новым и полноправным членом, голубоглазой красавицей хаски по имени Undina Naita Vanilla Dog, а если проще, то Найда!» - рассказала Лена.
Певица Маарья-Лийс Илус
У нее собака Бьянка
Экстрасенс Илона Калдре
«Нашего славного питомца мы усыновили трехмесячным щенком 11 лет назад, привезя его из Латвии. Хучик, хотя по породе и мопс, но он человек в собачьей шкурке. Незлобливый, очень доверчивый, азартный, привязчивый, дурацкий... В нашей семье, где сын уже давно вырос и живет самостоятельной жизнью, Хуч занимает центральное место. Мы балуем его вареной курочкой и паштетом, носим на руках на улицу (14 кг) и разрешаем валяться на диванах. Мы счастливы, что в доме есть бесконечный источник положительных эмоций - мопсик по имени Хучик», рассказала Илона.
Музыкант Кристьян Касеару
Певица Геттер Яани
Официальный представитель бренда Swarovski в Эстонии Ольга Белозерцева
«Вот такой белый и пушистый мальчик появился в моей жизни 13 лет назад. К тому времени я уже 12 лет занималась бизнесом, много времени проводила в офисе и не хватало мотивации для прогулок. Не спортзал, не теннис, а чтобы ходить пешком и делать это регулярно. К тому же собака - это самый верный друг, который несет только позитив, радость и здоровый образ жизни. Решение было принято, осталось только определиться с породой. Начала посещать выставки и когда увидела померанцев, окончательно лишилась сна и покоя. Через некоторое время Джой появился в моей жизни и до сих пор не перестает радовать меня своим игривым характером, пониманием, послушанием и, конечно, прогулками на свежем воздухе, которые стали более веселыми и интересными», - рассказала о своем любимце Ольга.
Фокусник Юрген Вебер
Бывшая первая леди Эстонии Эвелин Ильвес
Телеведущая Алина Привалова
У Алины две элегантные борзые: Нюра (приехала из крупного польского питомника) и Лёля (выпускница питомника Алининой подруги).
«Любовь к собакам родом из детства. Собаки - это космические создания. Они всё знают, многое умеют, а главное - они абсолютно преданные. На них можно сердиться за мелкие проделки, но недолго, потому что их открытость и добродушие убедят тебя в непреднамеренности проступка. А вселенская любовь свалит тебя с ног, когда два хвоста будут улыбаться синхронно до абсолютной победы. И погрызенный тапок и украденный с твоей тарелки бутерброд уже тебя не злят. И в доме мир и покой. В доме живут собаки. Мои борзые со мной много лет. Русская борзая - это особенная порода. Эти собаки умеют привнести в жизнь человека баланс и гармонию».
Дизайнер Анастасия Балак
Шпица зовут Бонифаций или Бони. «Бони три года. Муж хотел собаку, а я была против, потому что любила кошек и к собакам относилась скептически. Когда купили Бони, то я поменяла свое мнение. Теперь знаю, что кошка любит тебя, когда ей чего-то от тебя надо, а собака любит тебя просто так. Уверена, что собака - лучший друг человека», - говорит Настя.