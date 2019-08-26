Пн, 26.08.2019
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  • Актриса Анастасия Макеева удивила всех фото в купальнике на Северном полюсе и заплывом в Ледовитом океане

Актриса Анастасия Макеева удивила всех фото в купальнике на Северном полюсе и заплывом в Ледовитом океане

Анастасия Макеева

ФОТО: Instagram

Анастасия Макеева шокировала поклонников новыми снимками в купальнике на Северном полюсе. Актриса была участницей тематического рейса, приуроченного к 60-летию атомного ледокольного флота, пишут Аргументы.

Она не стала  довольствоваться экскурсией и решила отдохнуть «на полную»  и  искупалась в студеной воде Северного Ледовитого океана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Вы знаете, что я отчаянная? Я обещала вам взрыв мозга? Вот он. Я единственная в мире женщина, сфотографировавшаяся на северном полюсе в купальнике и окунувшаяся дважды в Северный Ледовитый океан. И прыгая в воду -2 гр. и осознавая, что под тобой толща воды в 4500 метров. Только задумайтесь 4,5 км глубина океана, и я внутри него на самой макушке земного шара. Я побывала на другой планете и мир стал теперь другим для меня! Как вам русская женщина в купальнике на Северном Полюсе?", - написала она в своем Instagram-аккаунте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Ой ну честно какой-то бред, прыгать в ледяную воду. Такие вот приключения считаю наоборот недалекими поступками. Тут нечем гордиться», «Криотерапия Северным ледовитым пройдена, дальше - вечная молодость», «Нормально да, среди мужиков голой выплясывать. Вот что не сделают ради популярности», - комментируют настин заплыв в Сети.

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