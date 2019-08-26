Актриса Анастасия Макеева удивила всех фото в купальнике на Северном полюсе и заплывом в Ледовитом океане

"Вы знаете, что я отчаянная? Я обещала вам взрыв мозга? Вот он. Я единственная в мире женщина, сфотографировавшаяся на северном полюсе в купальнике и окунувшаяся дважды в Северный Ледовитый океан. И прыгая в воду -2 гр. и осознавая, что под тобой толща воды в 4500 метров. Только задумайтесь 4,5 км глубина океана, и я внутри него на самой макушке земного шара. Я побывала на другой планете и мир стал теперь другим для меня! Как вам русская женщина в купальнике на Северном Полюсе?", - написала она в своем Instagram-аккаунте.