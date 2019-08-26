Пять вещей, которые произойдут с вами после отказа от сахара

1. Вы станете более здоровым и энергичным

При низком уровне сахара в крови человек чувствует усталость, становится заторможенным и даже может потерять сознание. Но не менее опасен высокий уровень сахара в крови человека, что наблюдается практически у всех сладкоежек. Это может вызвать серьезные нарушения обмена веществ.

2. Ваш вес стабилизируется

Как только вы ограничите потребление сладкого, вы начнете сбрасывать вес. И дело тут не только в том, что сахар является источником калорий сам по себе. Просто он чаще всего входит в состав высококалорийных блюд: выпечки, кондитерских изделий, фастфуда, молочных десертов и так далее. Ограничив их потребление, вы будете легко и естественно избавляться от лишних килограммов.

3. У вас нормально заработает кишечник

Расщепление сахара происходит именно в кишечнике, причем его избыток нарушает работу ферментов желудка, кишечника и поджелудочной железы. При отказе от сладкого и замене его на продукты, имеющие повышенное содержание клетчатки, вы с удивлением обнаружите, что ваш кишечник стал работать буквально как швейцарские часы.

4. Вы перестанете постоянно хотеть съесть «что-то сладенькое»

Механизм функционирования сахарной зависимости ничем не отличается от наркотической. Вы съедаете конфету — ваш мозг получает удовольствие — вы тянетесь за следующей. Как только вы измените свой рацион, то обратите внимание, что сладкого вам хочется всё меньше и меньше.

5. Вы узнаете настоящий вкус продуктов