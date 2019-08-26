Пять вещей, которые произойдут с вами после отказа от сахара

Чтобы ограничить потребление сахара, достаточно перестать употреблять сахар с напитками, отказаться от газировки и ограничить количество кондитерских изделий. Что с вами произойдет, когда вы это сделаете, рассказывает Zen.yandex.ru.
1. Вы станете более здоровым и энергичным
При низком уровне сахара в крови человек чувствует усталость, становится заторможенным и даже может потерять сознание. Но не менее опасен высокий уровень сахара в крови человека, что наблюдается практически у всех сладкоежек. Это может вызвать серьезные нарушения обмена веществ.
2. Ваш вес стабилизируется
Как только вы ограничите потребление сладкого, вы начнете сбрасывать вес. И дело тут не только в том, что сахар является источником калорий сам по себе. Просто он чаще всего входит в состав высококалорийных блюд: выпечки, кондитерских изделий, фастфуда, молочных десертов и так далее. Ограничив их потребление, вы будете легко и естественно избавляться от лишних килограммов.
3. У вас нормально заработает кишечник
Расщепление сахара происходит именно в кишечнике, причем его избыток нарушает работу ферментов желудка, кишечника и поджелудочной железы. При отказе от сладкого и замене его на продукты, имеющие повышенное содержание клетчатки, вы с удивлением обнаружите, что ваш кишечник стал работать буквально как швейцарские часы.
4. Вы перестанете постоянно хотеть съесть «что-то сладенькое»
Механизм функционирования сахарной зависимости ничем не отличается от наркотической. Вы съедаете конфету — ваш мозг получает удовольствие — вы тянетесь за следующей. Как только вы измените свой рацион, то обратите внимание, что сладкого вам хочется всё меньше и меньше.
5. Вы узнаете настоящий вкус продуктов
Вы тщательно выбираете изысканный сорт чая, а потом кладете в чашку несколько ложек сахара? Вы считаете себя знатоком кофе, но не можете пить его без сладкого? Если вы утвердительно отвечаете на эти и подобные вопросы, то настоящего вкуса этих прекрасных напитков вы, к сожалению, не знаете. Как и множества других продуктов, которые почему-то принято сдабривать изрядным количеством сахара. Да, первое время может быть непривычно, но пройдет всего две недели, не более, и вы будете вспоминать свою прошлую «сладкую» жизнь как ужасный сон.