«Наряд – пожар в борделе»: Глюкоза вышла на сцену «Новой волны» в нижнем белье

Для исполнения песни «Фен-Шуй» артистка выбрала длинный струящийся шелковый халат золотистого цвета, под которым красовалось кружевное нижнее белье черного цвета. Образ завершали распущенные волосы и босоножки на высоком каблуке с обмоткой вокруг щиколотки.