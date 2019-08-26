«Наряд – пожар в борделе»: Глюкоза вышла на сцену «Новой волны» в нижнем белье
В Сети набирает обороты обсуждение внешнего вида популярной певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, вышедшей на сцену «Новой волны» в необычном образе.
Для исполнения песни «Фен-Шуй» артистка выбрала длинный струящийся шелковый халат золотистого цвета, под которым красовалось кружевное нижнее белье черного цвета. Образ завершали распущенные волосы и босоножки на высоком каблуке с обмоткой вокруг щиколотки.
Пользователи бурно отреагировали на странный выбор артистки.
«Наряд – пожар в борделе», – пишут они.
Многие также подвергли критике профессиональные данные певицы.