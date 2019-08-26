Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова восхитила необычайно женственным фото

В кадре артистка позирует по пояс, сидя за столом в элегантном платье с полупрозрачным верхом в черный горошек. Образ дополняют массивные серьги и утонченно поднятая рука.

В своих комментариях к посту Юлия Михалкова решила порассуждать о том, какое утро для нее является идеальным. Так, звезда заявила, что она встает с первым звонком будильника, предпочитая не переставлять звонок и не спать «еще пять минуточек».

«Переводить будильник и снова засыпать нет смысла: в утренние часы преобладает быстрый сон, а он, как правило, фрагментированный и некачественный (отсюда и состояние подавленности и усталости)», - пишет она.

Также звезда предпочитает яркий солнечный свет и «вкусный полезный завтрак под любимую музыку». «Завтракать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это активизирует метаболизм в тканях и «разгоняет» обмен веществ. Плюс запас энергии!» - пишет актриса.

Юлия Михалкова ФОТО: Instagram