Фото: Янара Йоала проводили в последний путь

На прошлой неделе не стало сына Яака Йоалы Янара, которому было всего 45 лет.

Последняя жена Яака Йоала Майре сказала порталу Elu24, что Янар был очень душевным человеком.

Вчера стало известно, что родственники Янара сообщили его сожительнице Астре, которая была рядом с ним до самого конца, что ее не ждут на похоронах.