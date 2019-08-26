Фото: Янара Йоала проводили в последний путь

Сегодня, 26 августа, в Таллиннском Крематории состоялись прощание с сыном знаменитого эстонского и советского певца Яака Йоала - Янаром Йоала, который скончался 22 августа.
На прошлой неделе не стало сына Яака Йоалы Янара, которому было всего 45 лет.
Последняя жена Яака Йоала Майре сказала порталу Elu24, что Янар был очень душевным человеком.
Вчера стало известно, что родственники Янара сообщили его сожительнице Астре, которая была рядом с ним до самого конца, что ее не ждут на похоронах.
Несмотря на то, что Янар был женат на матери своей дочери Эдит, последние 6 лет он провел рядом с Астрой.