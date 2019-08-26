«Правда умерла»: в Таллинне открывается скандальная фотовыставка

ВНИМАНИЕ! На фотографиях изображены не настоящие знаменитости.

От острого глаза фотографа не защищен ни один человек – при помощи людей, которые очень похожи на знаменитостей, созданы фото-постановки, которые дают простым людям возможность заглянуть в жизнь «звезд».

По видимому Элисон Джексон была свидетелем многих скандальных моментов – в выставку входят кадры со сценами интимных моментов Дональда Трампа с Мисс Мехико; королевы Елизаветы, которая делает селфи с семьей; Ангелы Меркель, на плечах которой только одна шуба, в объятиях Франсуа Олланда; Барака Обамы в курилке. Как современный фотохудожник Элисон Джексон стирает границу между реальностью и человеческой фантазией.

«Правда умерла. Ничему, что нам показывают, уже нельзя доверять; ничто уже не настоящее. Я хочу показать публике, что с нами делает информация, какие образы она создает и как влияет на наше восприятие. Для этого я использую человеческое любопытство, которое заставляет нас заглянуть за занавес публичного имиджа людей, имеющих символическое значение», – рассказывает Джексон о своей выставке.

Джексон страстно подбирает идеальный ракурс, совершенную модель и идеальную маску. У каждого предмета в кадре есть своя роль. Doppelgängerid или двойники играют приватные, а иногда даже интимные или обличающие, сцены. Художница исследует, какое влияние оказывают знаменитости на наш жизненный опыт, поднимает вопрос о культуре знаменитостей и интереса публики к сенсациям.

«Звезды стали практически святыми нашего времени. Сегодня они выполняют такую же роль, как раньше – религия. Будучи иконами в публичном пространстве, они дают возможность боготворить их. Сегодня намного больше людей читают желтую прессу, чем приходят в церковь. У каждой знаменитости есть своя четка роль: Ким Кардашян – флагман образов, связанных с телом, Дональд Трамп носит образ императора, королева Элизабет – достойный образ матриархата, принцесса Диана символизировала независимую женщину (или с другой точки зрения «истеричную женщину»). В неспокойные времена «звезды» служат ориентиром, но поможет ли это обычному человеку стать чуть лучше?», – говорит Джексон.

«Творчество Элисон ставит публику в тупик – реально ли лицо на фотографии или это фантазия? Художник умело играет с восприятием зрителя и подсознание, ставит нас в неудобное положение и принуждая проанализировать, насколько правдиво наше медиа-пространство», – поясняет Маарья Лооренс, руководитель выставок на FotografiskaTallinn.

Элисон Джексон – британская фотохудожница, которая живет и работает в Лондоне. Училась в колледже Искусства и дизайна Челси и получила степень магистра и в Лондонском королевском колледже искусств. Она является обладательницей многих престижных наград, в том числе BAFTA. Ее работы широко освещаются в прессе. Выставка «Правда умерла» открыта в Fotografiska в Таллинне с 30 августа до 10 ноября.