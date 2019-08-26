«Марш домой!»: Потап резко отреагировал на откровенные фото Каменских

На странице Насти Каменских в Instagram появились несколько фотографий, где она запечатлена позирующей в ванной. Приглушенный свет и откровенный наряд NK придали кадрам некую чарующую и сексуальную атмосферу.

Я – твоя мечта,

– подписала публикацию Каменских. И с ней нельзя не согласиться.