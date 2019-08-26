«Марш домой!»: Потап резко отреагировал на откровенные фото Каменских

Настя Каменских, которую часто критикуют за откровенные фото, не обращает внимания на хейторов и продолжает радовать своих поклонников полуобнаженными снимками. На этот раз певица снялась в интимной фотосессии, надев черное боди, пишет Сегодня.
На странице Насти Каменских в Instagram появились несколько фотографий, где она запечатлена позирующей в ванной. Приглушенный свет и откровенный наряд NK придали кадрам некую чарующую и сексуальную атмосферу.
Я – твоя мечта,
– подписала публикацию Каменских. И с ней нельзя не согласиться.
Фолловеры знаменитости засыпали ее комплиментами, однако нашлись и те, кто снова высказал свое мнение по поводу "неуместности" таких откровенных фото в профиле NK. А вот муж Насти прокомментировал фотосет любимой неоднозначно: "Нннннааааааасть!!!! Марш домой!!", – написал Потап.