Марии Кожевниковой приписали четвертую беременность

Звезда выложила новое видео. На кадрах она весело танцует в гостиничном халате. Рядом с ней сыновья – пятилетний Иван и четырехлетний Максим.

Но внимание поклонников привлекла не хореография Кожевниковой, а ее фигура. Несколько подписчиков заметили, что у Марии появился животик, на основании чего они сделали вывод, что Мария ждет ребенка – четвертого по счету.

"Ожидается еще пополнение? Животик большой или мне кажется", "Я тоже заметила животик", "Ух ты! Скоро пополнение?" – пишут в комментариях поклонники.