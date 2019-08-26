Лошадь упала в погреб в Ярва-Яани, но на помощь пришли добровольцы (ФОТО)

Команда спасателей-добровольцев опубликовала в социальных сетях пост, как в воскресенье им пришлось выручать животное, попавшее в беду.
«25 августа в 10:18 мы получили информацию, что в беду попало животное. Первоначально сообщалось, что лошадь упала в колодец», – написали спасатели-добровольцы на своей страничке в Facebook.
По прибытии выяснилось, что лошадь упала в старый погреб и не могла выбраться оттуда самостоятельно. Тогда мужчины сняли крышу подвала и сделали пандус.
«К счастью, лошадь не успела получить травмы и смогла выбраться из ловушки», – написанно в посте, где также указано, что на инцидент отреагировали как добровольцы из Ярва-Яани, так и профессиональные спасатели из Аравете.