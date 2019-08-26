Лошадь упала в погреб в Ярва-Яани, но на помощь пришли добровольцы (ФОТО)

«25 августа в 10:18 мы получили информацию, что в беду попало животное. Первоначально сообщалось, что лошадь упала в колодец», – написали спасатели-добровольцы на своей страничке в Facebook.

По прибытии выяснилось, что лошадь упала в старый погреб и не могла выбраться оттуда самостоятельно. Тогда мужчины сняли крышу подвала и сделали пандус.