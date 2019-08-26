Семь законов судьбы, которые не стоит нарушать

Ни для кого не секрет, что наша Вселенная существует по определенным законам. Далеко не все из них имеют физическое обоснование, но, несмотря на это, они четко работают, пишет Рамблер.
Если вы живете, учитывая эти законы, вы добиваетесь своих целей и находитесь в гармонии с собой и миром. Если вы идете наперекор или считаете, что эти законы вам «не писаны» - проблемы в разных сферах жизни не заставят себя ждать.
2. Закон материальной мысли предостерегает: «будьте аккуратнее со своими желаниями, они имеют свойство сбываться». Иначе говоря, если вы все время думаете о плохом и его визуализируете, вероятнее всего, ваши проблемы будут продолжаться. Попробуйте представлять себе «светлое» будущее, и судьба предоставит вам шансы.
4. Закон пустоты гласит, что нельзя получить что-то новое, не отпустив старое. Пока вы находитесь в изматывающих отношениях, у вас нет возможности строить новые. Если вы все время проводите на ненавистной работе, у вас нет сил на повышение квалификации и поиск нового места. Не держитесь за прошлое, судьба даст вам лучшее будущее.
5. Закон платы говорит о том, что мы расплачиваемся не только за свои действия, но и за бездействие. Иногда промедление или отказ предпринять что-либо из осторожности может привести к гораздо худшим последствиям, чем поспешное реагирование на ситуацию.
6. Закон прощения призывает избавляться от негатива, который мы копим в себе. Чем больше злости и ненависти накоплено в вашей душе, тем меньше там места для любви и гармонии. Если простить обидчиков, легче, в первую очередь, станет вам.
7. Закон выбора. Только от вас зависит, как поступать и куда идти. Любой наш выбор имеет свою причину и свои последствия. Помните об этом, и судьба будет на вашей стороне.