Семь законов судьбы, которые не стоит нарушать

Если вы живете, учитывая эти законы, вы добиваетесь своих целей и находитесь в гармонии с собой и миром. Если вы идете наперекор или считаете, что эти законы вам «не писаны» - проблемы в разных сферах жизни не заставят себя ждать.

1. Закон снежного кома. Суть его в том, что если вы долгое время закрываете глаза на какую-то проблему, то рискуете тем, что она разрастется до вселенских масштабов и, как снежный ком, погребет вас под собой. Например, вы не поняли какой-то нюанс в рабочем процессе, не стали с ним разбираться, потом было неудобно спросить, а в результате вы завалили отчет. А тут и до увольнения недалеко. Разбирайтесь со сложностями по мере поступления!

2. Закон материальной мысли предостерегает: «будьте аккуратнее со своими желаниями, они имеют свойство сбываться». Иначе говоря, если вы все время думаете о плохом и его визуализируете, вероятнее всего, ваши проблемы будут продолжаться. Попробуйте представлять себе «светлое» будущее, и судьба предоставит вам шансы.

3. Закон шлагбаума гласит, что судьба предоставляет возможности тем, кто искренне хочет чего-то добиться. Помимо возможностей, человеку даются силы для достижения заветного желания.

4. Закон пустоты гласит, что нельзя получить что-то новое, не отпустив старое. Пока вы находитесь в изматывающих отношениях, у вас нет возможности строить новые. Если вы все время проводите на ненавистной работе, у вас нет сил на повышение квалификации и поиск нового места. Не держитесь за прошлое, судьба даст вам лучшее будущее.

5. Закон платы говорит о том, что мы расплачиваемся не только за свои действия, но и за бездействие. Иногда промедление или отказ предпринять что-либо из осторожности может привести к гораздо худшим последствиям, чем поспешное реагирование на ситуацию.

6. Закон прощения призывает избавляться от негатива, который мы копим в себе. Чем больше злости и ненависти накоплено в вашей душе, тем меньше там места для любви и гармонии. Если простить обидчиков, легче, в первую очередь, станет вам.