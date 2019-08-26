«Я не паинька»: Наталья Подольская показала фанатам провокационный образ

Исполнительницу хита «Сильная слабая» привыкли видеть в женственных платьях. У многих поп-звезда ассоциируется с примерной женой и матерью, а не с секс-бомбой. Неожиданно артистка появилась перед поклонниками своего творчества в откровенном виде.

Наталья поделилась кадром из провокационной фотосессии. Певица позировала в телесном боди с геометрическим принтом и высоких сапогах-чулках в тон наряду. Высокие вырезы на бедрах прикрыла черная юбка с бахромой, которая скрыла минимум тела певицы.

Наталья Подольская удивила дерзким образом instagram.com/nataliapodolskaya/

Подольская дополнила образ велюровой накидкой и круглой шляпкой. Жена Владимира Преснякова оставила волосы распущенными и сделала нежный макияж в нюдовых тонах. Внимание было сконцентрировано на длинных стройных ногах Натальи. Она разоткровенничалась о себе.

«Я обожаю свою жизнь, свою работу. Все привыкли считать меня паинькой, но я не паинька. За моей мягкостью стоит сильный характер. Мои люди знают это. И, кстати — мягкое, но твердое «настоять на своем» — «секрет» моего крепкого брака в том числе! Сегодня была очень интересная и креативная фотосессия для меня. Новая, дерзкая… Я доверилась, спасибо всей команде!», — написала Подольская.

Наталья Подольская с семьей instagram.com/nataliapodolskaya/