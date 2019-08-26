«Я не паинька»: Наталья Подольская показала фанатам провокационный образ

37-летняя Наталья Подольская заявила, что ее сценарный образ не соответствует настоящему. И показала очень дерзкий образ, пишет Cosmo.
Исполнительницу хита «Сильная слабая» привыкли видеть в женственных платьях. У многих поп-звезда ассоциируется с примерной женой и матерью, а не с секс-бомбой. Неожиданно артистка появилась перед поклонниками своего творчества в откровенном виде.
Наталья поделилась кадром из провокационной фотосессии. Певица позировала в телесном боди с геометрическим принтом и высоких сапогах-чулках в тон наряду. Высокие вырезы на бедрах прикрыла черная юбка с бахромой, которая скрыла минимум тела певицы.
Подольская дополнила образ велюровой накидкой и круглой шляпкой. Жена Владимира Преснякова оставила волосы распущенными и сделала нежный макияж в нюдовых тонах. Внимание было сконцентрировано на длинных стройных ногах Натальи. Она разоткровенничалась о себе.
«Я обожаю свою жизнь, свою работу. Все привыкли считать меня паинькой, но я не паинька. За моей мягкостью стоит сильный характер. Мои люди знают это. И, кстати — мягкое, но твердое «настоять на своем» — «секрет» моего крепкого брака в том числе! Сегодня была очень интересная и креативная фотосессия для меня. Новая, дерзкая… Я доверилась, спасибо всей команде!», — написала Подольская.
Фанаты не ожидали увидеть Наталью в таком образе. Многие высказались против ее экспериментов с имиджем. «Надоели голые задницы, ты была исключением,а теперь — как все», «Никак не клеится! Не ее формат!!!», «Ты ж мать! Костюм слишком откровенен», «Прямо с языка сняли, я только подумала, глядя на ваше фото, что вы сильно изменились. В начале вашей карьеры вы были более скромны, мягки», «Дерзких и наглых так полно. И ваша женственность не будет дерзкой», — отметили подписчики.