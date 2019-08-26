Дмитрий Дибров с женой попал в ДТП на мотоцикле

Известный российский ведущий Дмитрий Дибров врезался в дерево вместе со своей женой Полиной, когда находился на мотоцикле.
О случившемся своим подписчикам в Instagram рассказала сама Полина Диброва. По ее словам, она всегда любила риск, но поменяла свое отношение к экстриму после рождения детей - теперь она предпочитает спокойный отдых.
"Вчера врезались в дерево. Или оно в нас. Всегда безумно любила экстрим и активные действия, но после третьего ребенка как отрезало. Боюсь высоты и скорости", - рассказала девушка, не раскрывая подробности ДТП.
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Подписчики Полины выразили беспокойство в связи с произошедшим.
"Никто не пострадал надеюсь ?!" - интересуется bubblegum_cinema.
"Ого! Все живы здоровы?" - спрашивает kotenochkina.
"Я тоже после родов стала боятся всего. Не катаюсь на каруселях, в машине на переднем сидении не сижу", - поделилась своим опытом ahmadeevamarina.
"Лучше не надо!" - переживает stells11116075.
Ранее TopNews писал о том, что жена Диброва взбесила Сеть, поделившись своим горем.