Дмитрий Дибров с женой попал в ДТП на мотоцикле

О случившемся своим подписчикам в Instagram рассказала сама Полина Диброва. По ее словам, она всегда любила риск, но поменяла свое отношение к экстриму после рождения детей - теперь она предпочитает спокойный отдых.

"Вчера врезались в дерево. Или оно в нас. Всегда безумно любила экстрим и активные действия, но после третьего ребенка как отрезало. Боюсь высоты и скорости", - рассказала девушка, не раскрывая подробности ДТП.

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Подписчики Полины выразили беспокойство в связи с произошедшим.

"Никто не пострадал надеюсь ?!" - интересуется bubblegum_cinema.

"Ого! Все живы здоровы?" - спрашивает kotenochkina.

"Я тоже после родов стала боятся всего. Не катаюсь на каруселях, в машине на переднем сидении не сижу", - поделилась своим опытом ahmadeevamarina.

"Лучше не надо!" - переживает stells11116075.