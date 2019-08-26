Любовь и медведи: Отть Лепланд поделился трогательным фото с возлюбленной

Отть Лепланд и его возлюбленная Паула Репп поделились нежными снимками из Таллиннского зоопарка в социальных сетях. Поклонницы все еще никак не могу смириться, что сердце эстонского мачо теперь безнадежно занято.

ФОТО: Instagram

На другом снимке Отть стоит один и расстроенный, своим поклонникам он пожаловался, что так и не увидел плавающих медведей.