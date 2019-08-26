47-летняя Елена Корикова тайно вышла замуж

Об этом рассказала сама Елена, не став при этом раскрывать никаких подробностей счастливого события. Все стало известно совершенно случайно. Актриса отвечала на комментарии подписчиков-мужчин. В какой-то момент Корикова красноречиво дала понять, что она не свободна. «Передам своему мужу!», - написала актриса в ответ на очередной комплимент.

Когда актриса вышла замуж и за кого, она не рассказывает. Корикова лишь заявляет, что сейчас она по-настоящему счастлива и довольна своей жизнью, за что благодарит небеса.

«Поймала себя на мысли во время сегодняшней прогулки... С 17 лет работала, сыграла столько разных героинь и положительных, и отрицательных, молодых и возрастных. А теперь я могу быть просто собой, такой, какая есть! Могу путешествовать, обустраивать свои гнездышки и много еще чего могу того, на что не было времени раньше. Одним словом, такое счастье - просто жить, наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать! Пришло время для себя любимой! Спасибо Богу за все!».