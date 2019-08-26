Видео: Максим Галкин в юрмальском лесу столкнулся с инопланетянами

В основном Максим делится роликами с участием 5-летних Гарри и Лизы, а иногда и совместными фото с супругой. Героем же последнего видео шоумена, снятого утром в булдурском лесу и появившегося в его аккаунте несколько часов назад, стал он сам.

«Если вы видите эту публикацию, значит её выложили пришельцы, которые похитили меня, я бы по доброй воле такую бредятину не выложил. Жду публикаций: Галкина забрали инопланетяне»,

- так подписал юморист этот ролик, в котором демонстрирует обнаруженные им «следы существования внеземной цивилизации».

Интригующие кадры Галкин удачно дополнил музыкой из известного научно-фантастического сериала «Секретные материалы» (X-Files).