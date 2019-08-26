Видео: Максим Галкин в юрмальском лесу столкнулся с инопланетянами
Звезды российского шоу-бизнеса Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми уже два месяца отдыхают в Юрмале. О том, как они проводят время на латвийском курорте, глава семейства периодически рассказывает в своем Instagram, публикуя забавные кадры.
В основном Максим делится роликами с участием 5-летних Гарри и Лизы, а иногда и совместными фото с супругой. Героем же последнего видео шоумена, снятого утром в булдурском лесу и появившегося в его аккаунте несколько часов назад, стал он сам.
«Если вы видите эту публикацию, значит её выложили пришельцы, которые похитили меня, я бы по доброй воле такую бредятину не выложил. Жду публикаций: Галкина забрали инопланетяне»,
- так подписал юморист этот ролик, в котором демонстрирует обнаруженные им «следы существования внеземной цивилизации».
Интригующие кадры Галкин удачно дополнил музыкой из известного научно-фантастического сериала «Секретные материалы» (X-Files).
Напомним, популярный российский юморист и шоумен Максим Галкин и Примадонна российской эстрады Алла Пугачева со своими близнецами это лето снова проводят в Юрмале - как всегда, очень активно и интересно! О чем свидетельствуют многочисленные публикации в Instagram.