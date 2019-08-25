Сожительницу Янара Йоалы не пускают проводить любимого в последний путь

Родные Янара Йоала сообщили его спутнице жизни о том, что ее не ждут на похоронах, которые состоятся в понедельник.

Несмотря на то, что Янар был женат на матери своей дочери - Эдит, последние 6 лет он провел рядом с Астрой.

В феврале этого года, когда Янар уже был болен, они вместе с Астрой ездили в Индию, где она возила возлюбленного на инвалидной коляске.

Астра была рядом с Янаром в последние мгновения его жизни.