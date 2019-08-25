Вс, 25.08.2019
Клип эстонского стриптизера Марко Тасане набирает популярность в Сети СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Сожительницу Янара Йоалы не пускают проводить любимого в последний путь

Сожительницу Янара Йоалы не пускают проводить любимого в последний путь

Janar Joala

ФОТО: Janar Joala/Facebook

Сожительнице Янара дали понять, что ее не ждут на похоронах.

Родные Янара Йоала сообщили его спутнице жизни о том, что ее не ждут на похоронах, которые состоятся в понедельник.

Несмотря на то, что Янар был женат на матери своей дочери - Эдит, последние 6 лет он провел рядом с Астрой.

В феврале этого года, когда Янар уже был болен, они вместе с Астрой ездили в Индию, где она возила возлюбленного на инвалидной коляске.

Астра была рядом с Янаром в последние мгновения его жизни.

45-летний Янар был сыном Яака Йоалы и его первой жены Дорис.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ