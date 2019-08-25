57-летняя Алена Свиридова показала редкое фото сыновей-качков

На снимке, который был опубликован в официальном аккаунте исполнительницы в социальной сети Instagram, парни-качки позируют на пляже на Азовском море.

«Это я их породила, представляете? Сама не верю!» — написала Свиридова. Как напоминают СМИ, сыну от первого брака — Василию — в этом году исполнилось 35 лет. Что же касается младшего, Григория (он был рожден от манекенщика Дмитрия Мирошниченко), то ему всего 15 лет. Впрочем, на опубликованной фотографии он выглядит не менее мужественным.

Любопытно, что уже в ближайшее время исполнительница суперхитов «Розовый фламинго, дитя заката» и «Ах, ты, бедная овечка» может стать бабушкой. Дело в том, что постоянно проживающий в Канаде Василий поехал в отпуск с невестой. Пара встречается уже два года. Не исключено, что совсем скоро молодые люди узаконят отношения. Что же касается Григория, то пока он больше сконцентрирован на учебе. Буквально недавно он выпустился из престижного кадетского училища.