Вс, 25.08.2019
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Эстонский дизайнер призналась, что не может выйти замуж, потому что «уже замужем»

Roberta Einer pruutkleidis.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami storyst

Дизайнер модной одежды из Эстонии Роберта Эйнер опубликовала в Instagrami story снимки, на которых позирует в свадебном платье. Но до свадьбы дело вряд ли дойдет, ведь, по словам Роберты, она уже давно замужем.

Всемирно известная дизайнер модной одежды, которая в начале года рассталась с репером из Эстонии Reket, опубликовала фото в Instagrami story, на которых позирует в свадебном платье.

"Полна надежд", - подписала 27-летняя Роберта фото, которое сделано для модного проекта.

Дизайнер поняла, что ждать свадьбы - бессмысленно, потому что она уже замужем.

"Поняла, что последние 10000 лет замужем за своей работой", - написала Роберта на другом снимке.

Роберта Эйнер

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami storyst

Произведения дизайнерского искусства Роберты надевали такие звезды, как Леди Гага, Дуа Липа, Рианна и многие другие известные люди.

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