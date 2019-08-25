Эстонский дизайнер призналась, что не может выйти замуж, потому что «уже замужем»

Дизайнер модной одежды из Эстонии Роберта Эйнер опубликовала в Instagrami story снимки, на которых позирует в свадебном платье. Но до свадьбы дело вряд ли дойдет, ведь, по словам Роберты, она уже давно замужем.
Всемирно известная дизайнер модной одежды, которая в начале года рассталась с репером из Эстонии Reket, опубликовала фото в Instagrami story, на которых позирует в свадебном платье.
"Полна надежд", - подписала 27-летняя Роберта фото, которое сделано для модного проекта.
Дизайнер поняла, что ждать свадьбы - бессмысленно, потому что она уже замужем.
"Поняла, что последние 10000 лет замужем за своей работой", - написала Роберта на другом снимке.
Произведения дизайнерского искусства Роберты надевали такие звезды, как Леди Гага, Дуа Липа, Рианна и многие другие известные люди.