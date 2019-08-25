«Мисс Англия» разрушила стереотипы о красивых девушках, став успешным врачом

В начале августа модель Бхаша Мукерджи заняла первое место в конкурсе "Мисс Англия — 2019", поразив и жюри, и простых зрителей. Девушка оказалась не просто красавицей, но и редчайшей умницей. Позднее в интервью Бхаша призналась, что всегда любила учиться и участвовать в различных олимпиадах, пишет Daily Mail.

Бхаша Мукерджи ФОТО: Mercury Press & Media / Caters News Agency

В школе её дразнили из-за её желания всё знать, внешности (какая ирония) и того, что она приехала из Индии. Но Бхаша была настроена серьёзно тогда и не менее серьёзно настроена сейчас. В последнем интервью девушка заявила: она собирается доказать всем, что глупенькая конкурсантка конкурса красоты — нежизнеспособное клише, от которого пора избавляться.

Сейчас все девочки хотят стать блогершами или инфлюенсерами, никто не хочет идти в науку или другую серьёзную профессию. Я пытаюсь показать им, что это не скучно и очень интересно,

- сказала Бхаша.

Бхаша Мукерджи ФОТО: Terry Harris/Mercury Press / Caters News Agency

Бхаша Мукерджи ФОТО: Terry Harris/Mercury Press / Caters News Agency