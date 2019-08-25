Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года

Неделя начнется с приятных новостей и с хорошего настроения, так что лучше использовать весь свой потенциал для достижения наилучших результатов на работе. Вера в себя спасет Львов от фиаско и поможет найти правильное решение за максимально короткое время. Добиваться всего придется самостоятельно, без помощи окружающих.

Дева

Девам в финансовых делах и в любви не стоит уповать только на волю случая и удачу. Придется отвлечься от всех побочных дел и сфокусироваться на самом важном. Чрезмерно амбициозные Девы могут потерпеть поражение, так что не помешает немного рассудительности. Также представителям этого Знака астрологи советуют очистить свое сознание от негатива.

С 29 августа начинается период больших побед, озарений. Это будет время, когда максимальную силу обретет шестое чувство Дев. Начало недели может оказаться опасным для крупных трат и вложений.

Весы

Весам стоит научиться мыслить позитивно. Конечно, этих людей вряд ли можно назвать пессимистами, но порой их настигают отрицательные мысли и сомнения. На этой неделе в любви Весов ждет спокойствие и размеренность, однако некоторые проблемы могут возникнуть в сфере финансов и работы, поэтому важно быть внимательнее.

Из-за влияния планет могут осложниться отношения в рабочем коллективе. Лучше занять нейтральную позицию и избегать конфликтов. Весы умеют сохранять спокойствие в сложных ситуациях — в последнюю неделю августа им стоит воспользоваться этим навыком.

Скорпион

Деструктивный характер планет отмечен только в понедельник. Это означает, что в первый день недели лучше избегать интеллектуального и физического переутомления. Это может негативно сказаться на принятии важных решений.

Астрологи отмечают, что на этой неделе лучше не доверять интуиции: она может запутать Скорпионов, а не помочь им. Это хорошее время для усердного труда, смелых решений и искренности по отношению к людям.

Стрелец

Представителям этого Знака стоит избегать конфликтов, потому что даже небольшие недоразумения в отношениях с окружающими могут серьезно подпортить настроение. Планеты и звезды сейчас очень спокойны, потому требуют от Стрельцов того же. Им лучше не форсировать события на этой неделе.

Это идеальное время для отдыха, приятного общения с людьми, поиска новых увлечений. Наиболее приятная обстановка ждет Стрельцов дома. В родных стенах будет проще избавляться от негативных эмоций. Пока энергетический фон планет стабилен, можно заняться самоанализом, духовными поисками.

Козерог

Это идеальное время для поиска второй половинки. Астрологи рекомендуют не забывать о проверке любовной совместимости. Козерогам, которые уже находятся в отношениях, лучше проводить побольше времени рядом с любимым человеком, детьми и семьей в целом.

В финансовой и деловой сферах тоже наступает удачное время. Если представителям этого Знака Зодиака представится возможность проявить себя и показать, на что они способны, то лучше этой возможностью воспользоваться. Нужно побороть свои страхи и сомнения. Победив их, Козероги смогут достичь успеха.

Водолей

У Водолеев неделя будет очень стабильной и благоприятной. Можно как следует отдохнуть или взяться за сложные дела, проявить инициативу. Существуют различные техники исполнения желаний, которыми можно воспользоваться сейчас. В сочетании с трудолюбием эффект будет очень хорошим.

При желании на этой неделе можно сменить обстановку, сбежать от того, что наскучило и надоело. Эта неделя подарит Водолеям много новых эмоций. Звезды подскажут, как преодолеть трудности. Угодить в неприятности на работе или дома будет почти невозможно, если не рисковать лишний раз.

Рыбы

Рыбам стоит задуматься о том, как привлечь удачу в свою жизнь. Астрологи настоятельно рекомендуют начать с преобразования внутреннего мира и мыслей. Нужно начать верить в себя. Понедельник будет идеальным днем для этого.