Вс, 25.08.2019
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Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Олег Меньшиков.

ФОТО: скриншот с сайта Starhit

В Москве в ночь на 25 августа был срочно госпитализирован актер Олег Меньшиков. По предварительным данным, жизнь знаменитого артиста и художественного руководителя театра Ермоловой находится под угрозой, пишут Дни.ру.

Об экстренно госпитализации Меньшикова сообщил телеканал РЕН ТВ. По предварительным данным, актеру стало плохо после употребления алкоголя.

В результате артист попал в реанимацию. Диагноз, с которым поступил в больницу Меньшиков, не называется. Подробности произошедшего устанавливаются.

Отметим, что некоторые поклонники уже давно переживают за здоровье знаменитого актера. В январе 2019 года Олег Меньшиков принял участие в записи программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Тогда многие отметили болезненный вид артиста.

По-моему, у него со здоровьем не все в порядке. Бледно выглядит,

– писали фанаты в Сети.

Олег Меньшиков – известный актер театр и кино, режиссер. Многим россиянам он запомнился по ярким ролям в фильмах "Покровские ворота", "Утомленные солнцем" и других. С 2012 года он занимает должность художественного руководителя театра Ермоловой.

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