Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Об экстренно госпитализации Меньшикова сообщил телеканал РЕН ТВ. По предварительным данным, актеру стало плохо после употребления алкоголя.

В результате артист попал в реанимацию. Диагноз, с которым поступил в больницу Меньшиков, не называется. Подробности произошедшего устанавливаются.

Отметим, что некоторые поклонники уже давно переживают за здоровье знаменитого актера. В январе 2019 года Олег Меньшиков принял участие в записи программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Тогда многие отметили болезненный вид артиста.

По-моему, у него со здоровьем не все в порядке. Бледно выглядит,

– писали фанаты в Сети.