«Тело-скульптура!»: Загорелая Ляйсан Утяшева показалась в купальнике

Под конец летнего сезона телеведущая созрела до снимков в купальниках - в них она и опубликовала серию кадров.

Для фотосессии она отдала предпочтение в пользу классических цветов: черного, белого и бежевого. Стоит отметить, что все они слитные, тем не менее, они лишь подчеркивают достоинства звезды.

"Лето подходит к концу, а у меня в профиле ни одного фото в купальнике. Надо исправляться, поэтому сразу несколько. Мой выбор купальников на это лето. Какой образ лучше, пишите в комментариях. Фотограф от Бога @pavelvolyaofficial (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписала пост супруга юмориста Павла Воли.

Фанаты пришли в полный восторг. Их буквально сразила подтянутая фигура Утяшевой. Они не скупились на комплименты, расхваливая отдельно каждую часть ее загорелого тела.