Вс, 25.08.2019
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Сына Игоря Верника раскритиковали за сморкание в крупную купюру

Игорь и Григорий Верник

ФОТО: Скриншот с Instagram

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин раскритиковал сына актера Игоря Верника Григория за снимок, на котором тот сморкается в купюру в пять тысяч рублей, пишет Лайф.

Свое возмущение он выразил в Instagram. В посте Разин назвал поведение Григория недопустимым и осудил за оскорбление национальной валюты.

Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым,

— написал он.

Подписчики Разина согласились с его точкой зрения и также раскритиковали представителя "золотой молодёжи".

Пока не поступало сообщений о комментариях со стороны Игоря Верника или его сына.

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