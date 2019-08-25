Сына Игоря Верника раскритиковали за сморкание в крупную купюру

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин раскритиковал сына актера Игоря Верника Григория за снимок, на котором тот сморкается в купюру в пять тысяч рублей, пишет Лайф.
Свое возмущение он выразил в Instagram. В посте Разин назвал поведение Григория недопустимым и осудил за оскорбление национальной валюты.
Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым,
— написал он.
Подписчики Разина согласились с его точкой зрения и также раскритиковали представителя "золотой молодёжи".
Пока не поступало сообщений о комментариях со стороны Игоря Верника или его сына.