Сына Игоря Верника раскритиковали за сморкание в крупную купюру

Свое возмущение он выразил в Instagram. В посте Разин назвал поведение Григория недопустимым и осудил за оскорбление национальной валюты.

Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым,

— написал он.

Подписчики Разина согласились с его точкой зрения и также раскритиковали представителя "золотой молодёжи".