Сына Игоря Верника раскритиковали за сморкание в крупную купюру

Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника, сына известного актёра Игоря Верника. Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым.

A post shared by Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) on Aug 22, 2019 at 4:00am PDT