Видеоинтервью: Митя Фомин объяснил, как оказался с яблоками в Ласнамяэ на Муху

Пока мы брали интервью у Мити, за забором скопились десятки поклонников артиста, мечтавшие о фото с ним. Фомин тут же заявил изумленной публике, что фотосессия обязательно будет, и ведь не обманул. И если многие именитые артисты фотографируются с фанатами через забор, Фомин подпустил поклонниц прямо к телу.

В ходе интервью мы поговорили о пошлости певца во время прошлого выступления в Таллинне, как выяснилось, артист положительно относится к мату на сцене и сам его периодически использует, в том числе и при общении с журналистами. Фомин считает, что это лишь украшает речь.

Митя Фомин и Эдгар Гергель ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В своем Instagram артист допустил небольшую оплошность, отметив, что собирал яблоки в Ласнамяэ на Муху. Естественно, где точно находится это место, певец не знает.

Еще мы поговорили о Таллинне и поняли, что с общительным Митей Фоминым можно говорить бесконечно обо всем на свете.