Вс, 25.08.2019
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  • Видеоинтервью: Митя Фомин объяснил, как оказался с яблоками в Ласнамяэ на Муху

Видеоинтервью: Митя Фомин объяснил, как оказался с яблоками в Ласнамяэ на Муху

Субботний вечер для жителей Ласнамяэ перестал быть скучным, когда на главной сцене таллиннского Певческого поля появился эпатажный певец без комплексов - Митя Фомин из России. 

Пока мы брали интервью у Мити, за забором скопились десятки поклонников артиста, мечтавшие о фото с ним. Фомин тут же заявил изумленной публике, что фотосессия обязательно будет, и ведь не обманул. И если многие именитые артисты фотографируются с фанатами через забор, Фомин подпустил поклонниц прямо к телу.

В ходе интервью мы поговорили о пошлости певца во время прошлого выступления в Таллинне, как выяснилось, артист положительно относится к мату на сцене и сам его периодически использует, в том числе и при общении с журналистами. Фомин считает, что это лишь украшает речь. 

Митя Фомин и Эдгар Гергель

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В своем Instagram артист допустил небольшую оплошность, отметив, что собирал яблоки в Ласнамяэ на Муху. Естественно, где точно находится это место, певец не знает. 

Еще мы поговорили о Таллинне и поняли, что с общительным Митей Фоминым можно говорить бесконечно обо всем на свете.

Убедиться можете сами, посмотрев наше интервью! 

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