Знаки Зодиака, которым везет в лотереях и конкурсах

Близнецы

Этот знак может даже не утруждаться поиском денег. Они всегда находят его сами! Внезапный выигрыш на круглую сумму, дорогой автомобиль и даже квартира, вполне могут свалиться им на голову, даже если они купили лотерейный билетик случайно, на сдачу в магазине. Как им это удаётся, пожалуй, не ведают даже они сами. Просто фарт, который ходит за Близнецами по пятам в течение всей жизни. Кстати, несмотря на мнение, что обычно знакам Зодиака больше везёт только в какой-то одной сфере, Близнецы могут похвастаться и неслыханной везучестью в личной жизни.

Скорпион

Этот знак Зодиака обладает почти магической способностью всегда оказываться в нужное время в нужном месте. Удача идёт в ногу со Скорпионами, то и дело подсовывая какие-то барыши. Представители знака могут долго корпеть над разрешением какой-либо проблемы, а потом забросить это нудное дело и положиться на русский авось. И Авось не подводит! Тут же, как по волшебству, всё разрешается само по себе. Скорпионы отличаются азартом, но не болеют манией сорвать джек-пот. Они могут нехотя заглянуть в казино, сделать ставку и уйти с полными карманами денег. Никогда Скорпион не останется в заведении, чтобы поднять ещё большую сумму. Он лучше выгодно вложит уже приобретённое и снова не прогадает.

Стрелец