Знаки Зодиака, которым везет в лотереях и конкурсах

Госпожа Удача - дама капризная. К одним она поворачивается лицом и распахивает объятия, а к другим так и простоит спиной, даже не оглянувшись. Вы можете скупать лотерейные билеты пачками, но «водокачку» так и не выиграете. Астрологи рекомендуют не питать себя пустыми иллюзиями и не тратить силы и время, если вы попросту не фартовый человек. Ну а информационное агентство «Экспресс-Новости» радо познакомить вас с тремя самыми везучими в азартных играх, лотереях, рекламных акциях знаками Зодиака и желает вам найти себя в этом рейтинге.
Близнецы
Этот знак может даже не утруждаться поиском денег. Они всегда находят его сами! Внезапный выигрыш на круглую сумму, дорогой автомобиль и даже квартира, вполне могут свалиться им на голову, даже если они купили лотерейный билетик случайно, на сдачу в магазине. Как им это удаётся, пожалуй, не ведают даже они сами. Просто фарт, который ходит за Близнецами по пятам в течение всей жизни. Кстати, несмотря на мнение, что обычно знакам Зодиака больше везёт только в какой-то одной сфере, Близнецы могут похвастаться и неслыханной везучестью в личной жизни.
Скорпион
Этот знак Зодиака обладает почти магической способностью всегда оказываться в нужное время в нужном месте. Удача идёт в ногу со Скорпионами, то и дело подсовывая какие-то барыши. Представители знака могут долго корпеть над разрешением какой-либо проблемы, а потом забросить это нудное дело и положиться на русский авось. И Авось не подводит! Тут же, как по волшебству, всё разрешается само по себе. Скорпионы отличаются азартом, но не болеют манией сорвать джек-пот. Они могут нехотя заглянуть в казино, сделать ставку и уйти с полными карманами денег. Никогда Скорпион не останется в заведении, чтобы поднять ещё большую сумму. Он лучше выгодно вложит уже приобретённое и снова не прогадает.
Стрелец
Стрелец может загадать желание под бой новогодних курантов или задувая свечи на именинном торте, и оно почти со 100% вероятностью исполнится. А всё потому, что Вселенная всегда чутко слушает Стрельцов и быстро выполняет их просьбы. Выиграть в интернет-конкурсе машину, кухонный комбайн, деньги или туристическую путёвку? Запросто! Стрельцам это раз плюнуть. Кроме того, представители знака довольно часто находят на улице драгоценности, кошельки и другие дорогостоящие вещи. Помимо прочего, Стрельцам сопутствует удача в плане здоровья и в любовной сфере.