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Александр Домогаров располнел так, что его не узнают поклонницы

Александр Домогаров.

ФОТО: SCANPIX

Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети. Подписчики не сразу узнали звезду «Бандитского Петербурга» и предположили, что Александр позирует для фото в гриме.

На снимке актер в белой рубашке с рюшами и в голубых джинсах.

«Что с Домогаровым? Неудачный грим?», «Снизу снято. Действительно неудачный кадр», «Возраст неумолим. Не сразу узнала актера», «Не те уже гардемарины», — высказались подписчики.

Но на защиту встали настоящие фанаты артиста. Они уверяют, что Александр просто не в лучшем виде получился на снимке. «Домогаров талантливый актер, но, как и все мы — стареет», «Это такой неудачный фотограф и глубокая лавочка», — комментируют поклонники.

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