Петр Мамонов госпитализирован в критическом состоянии

Артист попал в госпиталь с ишемической болезнью сердца. Сейчас он находится в отделении шоковой терапии в критическом состоянии. Поклонники Мамонова надеятся на скорейшее выздоровление, передает StarHit.
Сегодня 68-летний музыкант и актер Петр Мамонов был доставлен в московскую клинику в тяжелом состоянии. У Мамонова диагностировали инфаркт. Согласно данным, ранее Петр Николаевич лежал в психиатрической лечебнице, где у него начались сильные проблемы со здоровьем. Об этом сообщили представители артиста на странице в социальной сети. Они обратились к поклонникам с просьбой помолиться за Мамонова, а также предупредили об отмене ближайших выступлений из-за критического состояния здоровья Петра.
Супруга Мамонова находится рядом с ним. Ночью, когда все произошло, они были в Подмосковье, что помешало оперативно действовать в момент плохого самочувствия.
«У него ночью был инфаркт миокарда, мы сейчас в больнице, он лежит в шоковой терапии, ничего не говорят больше, все непонятно. Это произошло ночью, мы были в деревне, у нас там дом, 140 км от Москвы. Почему-то я не доверила, чтобы там вызвать скорую, потеряли три часа на дорогу до Москвы, но тут все быстро делают», — сообщила жена актера Ольга Мамонова.