Петр Мамонов госпитализирован в критическом состоянии

Сегодня 68-летний музыкант и актер Петр Мамонов был доставлен в московскую клинику в тяжелом состоянии. У Мамонова диагностировали инфаркт. Согласно данным, ранее Петр Николаевич лежал в психиатрической лечебнице, где у него начались сильные проблемы со здоровьем. Об этом сообщили представители артиста на странице в социальной сети. Они обратились к поклонникам с просьбой помолиться за Мамонова, а также предупредили об отмене ближайших выступлений из-за критического состояния здоровья Петра.

Супруга Мамонова находится рядом с ним. Ночью, когда все произошло, они были в Подмосковье, что помешало оперативно действовать в момент плохого самочувствия.