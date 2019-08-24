Обладательница одной из самых красивых фигур в Эстонии разделась на тропе Вируского болота (ФОТО)
Дочь известного эстонского акробата Велло Вахера, фитнес-модель Эндла наслаждается последними солнечными денечками на тропе Вируского болота.
Нежится на солнышке Эндла Вахер в мини-бикини, а фотографиями щедро делится в социальных сетях.
«Выжимаю последнее из эстонского лета», – подписала красотка яркие снимки в Instagram. Подписчики принялись восторгаться безупречными формами фитнес-модели.
На водоемах в Вируских болотах в национальном парке Лахемаа вода сейчас подходит для купания – 19 градусов тепла. Именно там и купается Эндла Вахер