Обладательница одной из самых красивых фигур в Эстонии разделась на тропе Вируского болота (ФОТО)

Нежится на солнышке Эндла Вахер в мини-бикини, а фотографиями щедро делится в социальных сетях.

На водоемах в Вируских болотах в национальном парке Лахемаа вода сейчас подходит для купания – 19 градусов тепла. Именно там и купается Эндла Вахер