Сб, 24.08.2019
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  • Обладательница одной из самых красивых фигур в Эстонии разделась на тропе Вируского болота (ФОТО)

Обладательница одной из самых красивых фигур в Эстонии разделась на тропе Вируского болота (ФОТО)
Ай да проказница!

Endla Vaher.

ФОТО: Endla Vaher/Instagram

Дочь известного эстонского акробата Велло Вахера, фитнес-модель Эндла наслаждается последними солнечными денечками на тропе Вируского болота.

Нежится на солнышке Эндла Вахер в мини-бикини, а фотографиями щедро делится в социальных сетях.

«Выжимаю последнее из эстонского лета», – подписала красотка яркие снимки в Instagram. Подписчики принялись восторгаться безупречными формами фитнес-модели.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На водоемах в Вируских болотах в национальном парке Лахемаа вода сейчас подходит для купания – 19 градусов тепла. Именно там и купается Эндла Вахер

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami storyst

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