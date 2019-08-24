Сб, 24.08.2019
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  • Гуляет Ласнамяэ! Митя Фомин спел для жителей самого большого района Таллинна

Гуляет Ласнамяэ! Митя Фомин спел для жителей самого большого района Таллинна
Большая галерея!

По традиции в конце лета на Певческом поле управа самого большого района столицы устраивает яркий праздник и большой бесплатный концерт. Гвоздем программы этого вечера стал певец Митя Фомин.

В этом году «День Ласнамяэ» проходит в субботу, 24 августа. 

Для гостей праздника выступили Артем Савицкий, группа AveNue из Нарвы, дуэт «Пара Тайн», финалисты детского музыкального ТВ-шоу BRAVO! и многие другие.

В 20:00 на главной сцене праздника появился известный российский певец Митя Фомин, который исполнил свои популярные хиты. 

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