«Грудь на животе»: Ольгу Бузову высмеяли за пьяные танцы в ночном клубе

В Сети бурно обсуждают очередные выходки ведущей «Дома-2» и популярной певицы Ольги Бузовой.
Знаменитость, отдыхающая сейчас на Бали, опубликовала видео в своем Instagram, на котором запечатлено, как она веселится на дискотеке.
«Королева танцпола! Как же было здорово, я давно так не отдыхала. Шикарная атмосфера, хорошая музыка, океан, улыбчивые люди. Мы приехали в Омнию в 18:00 и танцевали без перерыва. Что было ночью, вы знаете. У нас уже доброе утро, и я прекрасно себя чувствую, потому что для хорошего настроения, мне не нужно »бухать«, как некоторые написали под прошлым постом. Живите в кайф каждый день», - прокомментировала Бузова видео. Смотрите ЗДЕСЬ!
Однако подписчики звезды все равно заподозрили ее в употреблении алкоголя. Многие также заявили, что пластика и танцевальные движения популярной артистки, мягко говоря, оставляют желать лучшего.
Отвечая на вопрос ведущей «Дома-2» юзеры разгулялись на полную катушку.
«Пьющая, немолодая женщина, которая корчит из себя ребенка», – возмущается avrilll777.
Многие также обратили внимание на странные метаморфозы с грудью Бузовой.
«Грудь на животе?» – недоумевает ianafomina6864.