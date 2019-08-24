«Грудь на животе»: Ольгу Бузову высмеяли за пьяные танцы в ночном клубе

«Королева танцпола! Как же было здорово, я давно так не отдыхала. Шикарная атмосфера, хорошая музыка, океан, улыбчивые люди. Мы приехали в Омнию в 18:00 и танцевали без перерыва. Что было ночью, вы знаете. У нас уже доброе утро, и я прекрасно себя чувствую, потому что для хорошего настроения, мне не нужно »бухать«, как некоторые написали под прошлым постом. Живите в кайф каждый день», - прокомментировала Бузова видео. Смотрите ЗДЕСЬ!