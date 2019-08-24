Во благо новой семьи? Возлюбленная Репинского продает свой люксовый автомобиль

Бывшая «Мисс бикини Нарва-Йыэсуу» Екатериной Васильева, которая теперь работает в спортивной школе Йыхви, опубликовала объявление о продаже BMW X3 на сайте купли-продажи Auto24 .

Хозяйка просит за автомобиль 15 600 евро, который, по ее словам, очень удобная и просторная.

Весной сам Репинский выставил на продажу свою Audi Q7, на которой он ездил как с супругой Сирет Котка-Репински, так и Васильевой. Так что теперь у свежеиспеченной пары появилась отличная возможность вложить средства, полученные с продажи своих машин, в семейный автомобиль.

Напомним, что в начале месяца политик Сирет Котка-Репински выставила на продажу квартиру, где до расставания она проживала с Мартином и их совместным сыном. Маленький Морган появился на свет в октябре 2017 года.

Члены Рийгикогу Сирет и Мартин обвенчались в 2017 году в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе. Осенью того же года у супругов родился сын Морган. Официально не развелись они до сих пор, хотя Репинский сейчас проживает с Екатериной Васильевой.

Комментарий автоэксперта

Независимый автомобильный эксперт прокомментировал Elu24, что двухлитровый красный дизель X3 – «идеальная машина, если вы блондинка со средним образованием, любите привлекать внимание, нашли себя 28-летнего предпринимателя, а в качестве трофея получили от него миниджип красного цвета – потому что это так мило!»

Однако, во время комментария автоэксперт не знал, что продаваемое транспортное средство принадлежит новой невесте Репинского.