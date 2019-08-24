Михалков провел почти 40 часов под наркозом из-за занесенной инфекции

Режиссер Никита Михалков восстанавливается после операций на ноге, это займет время, сообщили РИА Новости в пресс-службе режиссера.
Режиссер и продюсер Никита Михалков приехал на фестиваль «Таврида-Арт» в Крым на костылях, отметив, что из-за операции на ноге он, скорее всего, не успеет начать съемки новой картины «Шоколадный револьвер» в 2019 году.
Михалков рассказал, что он перенес несколько операций и провел под наркозом 39 часов из-за того, что ему занесли инфекцию при замене сустава.
«Никита Сергеевич сейчас восстанавливается, это займет время. Его многие отговаривали от посещения "Тавриды", но он посчитал важным общение с молодыми людьми, которые собрались на фестиваль в Крыму. Именно поэтому кроме спектакля "Метаморфозы" студентов его Академии он также провeл и мастер-класс», - рассказали в пресс-службе.