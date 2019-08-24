«Что с коленями?»: исхудавшую Пугачеву раскритиковали за «голоногое» фото

Как правило, физическая форма певицы восхищает даже тех, кто не является поклонником ее творчества, но на этот раз стрела не попала в цель.

На снимке в певица облачена в черный комбинезон с ремнем, который подчеркивает ее талию. Однако длина комбинезона, открывающая колени певицы, сыграла с ней злую шутку. Поклонники обрушились на Пугачеву из дряблости коленей, которые усмотрели на фото.

«Что с коленями?», «А что на коленях?», «Ну зачем оголять старческие колени?», «Худая, мышцы дряблые», –возмущаются они.

Однако хейтерам не удалось перебить голоса тех, кто восхитился внешним видом Пугачевой.