«Что с коленями?»: исхудавшую Пугачеву раскритиковали за «голоногое» фото

70-летняя Алла Пугачева стала предметом критики соцсетей после публикации фото, на котором видны голые колени певицы.
Как правило, физическая форма певицы восхищает даже тех, кто не является поклонником ее творчества, но на этот раз стрела не попала в цель.
На снимке в певица облачена в черный комбинезон с ремнем, который подчеркивает ее талию. Однако длина комбинезона, открывающая колени певицы, сыграла с ней злую шутку. Поклонники обрушились на Пугачеву из дряблости коленей, которые усмотрели на фото.
«Что с коленями?», «А что на коленях?», «Ну зачем оголять старческие колени?», «Худая, мышцы дряблые», –возмущаются они.
Однако хейтерам не удалось перебить голоса тех, кто восхитился внешним видом Пугачевой.
«Супер! Так держать! И пусть одногодки завидуют!», «Совсем как девчонка! Люби, цвети и здоровей до 100 лет», «Шикарная», – пишут восхищенные фанаты.