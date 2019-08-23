Пт, 23.08.2019
Самая сексуальная дальнобойщица в мире сводит с ума пикантными фото: держите себя в руках! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Не упусти свой шанс! Портал Limon.ee ищет талантливых и трудолюбивых журналистов-репортеров

Не упусти свой шанс! Портал Limon.ee ищет талантливых и трудолюбивых журналистов-репортеров

ФОТО: Промо

Если вы всю жизнь мечтали начать карьеру журналиста-репортера в самом крупном медиаконцерне Прибалтики - AS Postimees Grupp - это предложение для вас! 

Самый популярный русский развлекательный портал в Эстонии - Limon.ee - ищет талантливых журналистов-репортеров, у которых блестят глаза от слов репортаж и эксклюзив. Каждый рабочий день в нашей ответственной команде не похож на предыдущий. В нашем коллективе вы сможете учиться новому и развиваться, а также информировать, развлекать и просвещать наших читателей по всему миру! 

Сейчас мы ищем двух талантливых и трудолюбивых журналистов-репортеров, с частичной и полной занятостью. Предлагаем гибкий график работы, включая смены в вечернее время. 

Если вы отлично владеете эстонским и можете самостоятельно переводить тексты, хорошо знаете английский, прекрасно пишете и говорите по-русски, смело можете подойти к прохожему и задать ему любой вопрос - не медлите, присылайте CV и ссылку на аккаунт в соцсети по электронной почте: edgar.gergel@limon.ee. В ТЕМЕ письма укажите ключевое слово: КОНКУРС. Также укажите, с какой занятостью желаете работать - с полной или неполной. 

Опыт работы в журналистике приветствуется. 

CV принимаем до 30 августа. 

Со своей стороны предлагаем уникальную возможность заявить о себе на всю страну, делать по-настоящему интересную и разнообразную работу, встречаться со знаменитостями, участвовать во всех совместных развлекательных проектах и быть на виду. 

Limon.ee - всегда некислые новости! 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ