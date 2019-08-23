Не упусти свой шанс! Портал Limon.ee ищет талантливых и трудолюбивых журналистов-репортеров

Самый популярный русский развлекательный портал в Эстонии - Limon.ee - ищет талантливых журналистов-репортеров, у которых блестят глаза от слов репортаж и эксклюзив. Каждый рабочий день в нашей ответственной команде не похож на предыдущий. В нашем коллективе вы сможете учиться новому и развиваться, а также информировать, развлекать и просвещать наших читателей по всему миру!

Сейчас мы ищем двух талантливых и трудолюбивых журналистов-репортеров, с частичной и полной занятостью. Предлагаем гибкий график работы, включая смены в вечернее время.

Если вы отлично владеете эстонским и можете самостоятельно переводить тексты, хорошо знаете английский, прекрасно пишете и говорите по-русски, смело можете подойти к прохожему и задать ему любой вопрос - не медлите, присылайте CV и ссылку на аккаунт в соцсети по электронной почте: edgar.gergel@limon.ee. В ТЕМЕ письма укажите ключевое слово: КОНКУРС. Также укажите, с какой занятостью желаете работать - с полной или неполной.

Опыт работы в журналистике приветствуется.

CV принимаем до 30 августа.

Со своей стороны предлагаем уникальную возможность заявить о себе на всю страну, делать по-настоящему интересную и разнообразную работу, встречаться со знаменитостями, участвовать во всех совместных развлекательных проектах и быть на виду.