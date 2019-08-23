Гроздь здоровья: четыре полезных свойства винограда

Профилактика рака и замедление старения

В кожуре и косточках винограда много антиоксидантов, что позволяет ему предотвращать развитие астмы, герпеса, болезней сердца и сосудов, появление раковых опухолей.

Улучшение работы сердца

Темные сорта винограда традиционно считаются более ценными для сердечно-сосудистой и кровеносной системы. Все дело - во флавоноидах и ресвератроле, которые положительно влияют на стенки сосудов. А в крови виноград снижает количество сахара и улучшает свертываемость.

Польза для костей и мышц

Вещества, содержащиеся в ягодах винограда, влияют на плотность костей, более того, являются строительным материалом для них.

Улучшение состояния глаз

Лютеин и зеаксантин способны служить профилактическим средством от дегенеративных изменений глазной мышцы, катаракты и глаукомы.