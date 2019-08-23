Пт, 23.08.2019
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Гроздь здоровья: четыре полезных свойства винограда

Виноград. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Вкусный и ароматный десерт, неплохая закуска и сырье для божественного напитка - вина. Все это - о винограде. Но виноделием не стоит ограничиваться, ведь у ягод винограда еще множество полезных свойств, пишет Mport.

Профилактика рака и замедление старения

В кожуре и косточках винограда много антиоксидантов, что позволяет ему предотвращать развитие астмы, герпеса, болезней сердца и сосудов, появление раковых опухолей. 

Улучшение работы сердца

Темные сорта винограда традиционно считаются более ценными для сердечно-сосудистой и кровеносной системы. Все дело - во флавоноидах и ресвератроле, которые положительно влияют на стенки сосудов. А в крови виноград снижает количество сахара и улучшает свертываемость. 

Польза для костей и мышц

Вещества, содержащиеся в ягодах винограда, влияют на плотность костей, более того, являются строительным материалом для них. 

Улучшение состояния глаз 

Лютеин и зеаксантин способны служить профилактическим средством от дегенеративных изменений глазной мышцы, катаракты и глаукомы. 

Ну а без медицинской и диетологической терминологии виноград - вкуснейший продукт, который в сезон точно стоит попробовать. 

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