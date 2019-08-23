Космическая! Лена Темникова предстала в новом образе

Певица является активным пользователем Сети: постоянно публикует селфи, фотосессии, делает кадры на концертах. Недавняя публикация привела в восторг ее фанатов. Елена отправилась во Владивосток с выступлением и написала об этом в Instagram, сопроводив очередным селфи. Фолловеры отметили, что исполнительница сделала очень стильный и красивый макияж, который подчеркивает ее голубые глаза, передает Teleprogramma.pro.