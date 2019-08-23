Вийвиконна: город-призрак в Эстонии. Мурашки бегут по коже, когда оказываешься там
Для любителей заброшенных мест Вийвиконна - рай. Находится этот поселок городского типа в 186 километрах от Таллинна и в 10 километрах от Силламяэ. Пользователь Youtube с ником Юлич побывала в это забытом богом месте и показала жутковатые кадры.
Здесь уже давно никто не живет. Автору видео не удалось встретить ни одного живого человека за всё время прогулки по Вийвиконна. Смотрите прямо сейчас: виды как снаружи, так и внутри зданий, общую информацию об этом поселении и заметки автора. И это еще не конец! По словам Юлии, продолжение следует! Во второй части вы увидите кадры из водонапорной башни.
А пока что смотрим первую часть! Оставляйте свои комментарии!