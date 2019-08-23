Вийвиконна: город-призрак в Эстонии. Мурашки бегут по коже, когда оказываешься там

Здесь уже давно никто не живет. Автору видео не удалось встретить ни одного живого человека за всё время прогулки по Вийвиконна. Смотрите прямо сейчас: виды как снаружи, так и внутри зданий, общую информацию об этом поселении и заметки автора. И это еще не конец! По словам Юлии, продолжение следует! Во второй части вы увидите кадры из водонапорной башни.