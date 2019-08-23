Пт, 23.08.2019
Умер 45-летний сын Яака Йоалы СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Party
  • А вы готовы зажигать? В парке Левенру пройдет рок-фестиваль

А вы готовы зажигать? В парке Левенру пройдет рок-фестиваль

Рок-концерт, снимок иллюстративный.

ФОТО: TAMAS SOKI / EPA

Районная управа Кристийне приглашает всех жителей столицы в эту субботу, 24 августа в парк Левенру на рок-фестиваль Кристийне - K_ROCK, который состоится уже во второй раз. Мероприятие начнётся в 16 часов, на сцену выйдут разные рок-ансамбли, с разными стилями рок-музыки. А завершится рок-фестиваль выступлением группы Villu Tamme & J.M.K.E.

«Если днём будут проходить Дни дворовых кафе Кристийне, где в приятной атмосфере и по приемлемым ценам можно отведать вкуснейшие закуски, сладости и прочие блюда, а также познакомиться с нашим районом и живущими в нем людьми, то вечером вас будет ждать яркий и эмоциональный рок-фестиваль в парке Лёвенру», - пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Вход свободный.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ