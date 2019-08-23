А вы готовы зажигать? В парке Левенру пройдет рок-фестиваль

«Если днём будут проходить Дни дворовых кафе Кристийне, где в приятной атмосфере и по приемлемым ценам можно отведать вкуснейшие закуски, сладости и прочие блюда, а также познакомиться с нашим районом и живущими в нем людьми, то вечером вас будет ждать яркий и эмоциональный рок-фестиваль в парке Лёвенру», - пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.