А вы готовы зажигать? В парке Левенру пройдет рок-фестиваль

Районная управа Кристийне приглашает всех жителей столицы в эту субботу, 24 августа в парк Левенру на рок-фестиваль Кристийне - K_ROCK, который состоится уже во второй раз. Мероприятие начнётся в 16 часов, на сцену выйдут разные рок-ансамбли, с разными стилями рок-музыки. А завершится рок-фестиваль выступлением группы Villu Tamme & J.M.K.E.
«Если днём будут проходить Дни дворовых кафе Кристийне, где в приятной атмосфере и по приемлемым ценам можно отведать вкуснейшие закуски, сладости и прочие блюда, а также познакомиться с нашим районом и живущими в нем людьми, то вечером вас будет ждать яркий и эмоциональный рок-фестиваль в парке Лёвенру», - пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
Вход свободный.