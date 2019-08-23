ТНТ представляет! Алла Пугачева споет в эфире песню Федука. Это будет бомба!

Ведущие единственного в своем роде музыкально-комедийного шоу «Студия СОЮЗ» наконец-то решили разобраться что круче — музыка или юмор? Для этого они устроили на входе в «Студию СОЮЗ» жесткий фейс-контроль и пускают сюда только музыкантов и юмористов.

Первыми героями комедийно-музыкальной разборки стали: человек, отважно шагающий босиком по мышеловкам и мужественно принимающий удары током — Антон Шастун и самый большой поклонник розового вина Федук. И если Антон регулярно становится гостем «Студии СОЮЗ», за что уже получил от ведущих кличку Антон Частун, то Федук будет здесь впервые.

ФОТО: ТНТ

Благодаря изощренным экспериментам, которым подвергнутся участники шоу, мы узнаем: чем Федук похож на депутата Госдумы и как будут звучать его песни в исполнении Аллы Пугачевой; как выглядят зажигательные пляски от Антона Шастуна; какой мощности должен быть разряд тока, чтобы сделать Федуку очень приятно; что такое изнасилование ушей и многое другое.

Отдельно стоит отметить, что к приходу артиста здесь подготовились заранее и даже назвали один из экспериментов в его честь. Во время испытания «Федук Бедросович Газманов» участников заставят слушать сразу три песни одновременно. И, конечно, попросят назвать их авторов.

Но это только начало, в каждом следующем выпуске страсти будут накаляться. Например, мы узнаем — чем так напугали ведущие «Студии СОЮЗ» автора хита про мокрые кроссы Тиму Белорусских, что за всю программу он сумел произнести всего 22 слова. Или же что нужно сделать, чтобы заставить Ёлку, певицу с идеальным слухом, не попадать в ноты. Иногда «Студия СОЮЗ» будет напоминать громогласное ток-шоу, в котором участники будут выяснять отношения. Например, Анна Седокова и Руслан Белый вспомнят из-за чего между ними однажды произошел серьезный конфликт.

ФОТО: ТНТ

С 26 августа, новые выпуски развлекательных шоу телеканала ТНТ:

Понедельник. 21:00. «Где логика?»

Вторник. 21:00. «Импровизация»

Среда. 21:00. «Однажды в России»