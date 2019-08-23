Black Star разрешил Кристине Си использовать псевдоним и песни

Саркисян пыталась отсудить у экс-продюсеров право на псевдоним «Кристина Си», который, по её словам, она придумала ещё до подписания контракта с Black Star. 22 августа адвокат лейбла заявил ТАСС, что Саркисян отказалась от своих требований:

Поскольку оснований для удовлетворения иска нет, Кристина только что отказалась в суде от своих требований. Мы приветствуем такое решение… Расставаться нужно достойно.

На этом судебные тяжбы Black Star с бывшими артистами не окончены. Рэпер L'One всё ещё пытается отсудить у лейбла права на свои песни.

Представитель Кристины Саркисян сообщил Super, что певица договорилась с Black Star об использовании своего псевдонима и песен, записанных на лейбле.

Ранее стало известно, что Кристина отозвала иск к бывшим продюсерам, поданный в апреле этого года. Адвокат Black Star Сергей Жорин заявил, что певица отказалась от суда, так как оснований для удовлетворения иска не было. Однако причина была в том, что лейбл договорился с бывшей артисткой и теперь Кристина может продолжить гастролировать под своим псевдонимом и исполнять песни.

Мы пришли к соглашению и понимаю с командой Black Star. Хочу ещё раз поблагодарить ребят за то, что помогли мне с моей карьерой. Наши видения разошлись, что создало много сложностей во взаимоотношениях, да я и была не подарок,