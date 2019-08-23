Потенциальный жених испугался свадьбы и попал на видео

"Девушке лучше узнать это сейчас, пока она не потратила на него еще больше времени", "Он уехал, как только она увидела эту запись", "Можно ли быть еще менее восторженным, чем этот парень?", "Он напоминает Чендлера из „Друзей"", "Похоже, ей придется сделать еще один отскок", – обсуждают запись в комментариях пользователи сети.