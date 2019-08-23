Потенциальный жених испугался свадьбы и попал на видео

На популярной платформе Reddit пользователь под ником Ty Tha Fly Guy опубликовал видеоролик, на котором показана забавная реакция молодого парня на его девушку, которой на свадьбе посчастливилось поймать букет невесты, пишет Сегодня.
По примете, это означает, что она скоро выйдет замуж. "Видать, у него другие планы на будущее", – шутят юзеры.
"Девушке лучше узнать это сейчас, пока она не потратила на него еще больше времени", "Он уехал, как только она увидела эту запись", "Можно ли быть еще менее восторженным, чем этот парень?", "Он напоминает Чендлера из „Друзей"", "Похоже, ей придется сделать еще один отскок", – обсуждают запись в комментариях пользователи сети.
Ролик за короткое время стал очень популярным на портале и собрал 112 тысяч лайков.