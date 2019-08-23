Железные люди — знаки Зодиака с самыми крепкими нервами!

ТЕЛЕЦ

Они сохраняют спокойствие в любой, даже самой сложной ситуации. Тельцы легко переносят стресс, не впадая в депрессию.

Их внешнее спокойствие никогда им не изменяет. Кроме того, они никогда ни с кем не делятся своими проблемами. Даже близкие люди не знают, как на самом деле обстоят дела у Тельцов.

Тельцы даже в самых тяжелых ситуациях сохраняют работоспособность. Если они не могут справиться с ситуацией, то просто ждут, когда она измениться в лучшую сторону. Тельцов сложно заставить нервничать. Потерять спокойствие их может заставить только что-то экстраординарное. Однако даже в такой ситуации они быстро возьмут себя в руки.

Сохранить душевное спокойствие Тельцам помогает полноценный отдых. Если его нет, это сильно нарушает их нервную систему. Поэтому им нужно не перерабатывать и не отказываться от полноценного отдыха.

КОЗЕРОГ

Многие считают, что у Козерогов отсутствуют какие-либо эмоции. Однако это не так. Просто они умеют их маскировать. Поэтому сложно понять, как на самом деле они чувствуют себя и что думают. Они все держат в себе и порой не делятся переживаниями даже с близкими людьми.

Козерога не сможет вывести из себя даже экстремальная ситуация. Они всегда сохраняют трезвую голову, что позволяет им принимать правильные, взвешенные решения в самых сложных случаях.

Козероги отличаются стрессоустойчивостью. Они очень быстро обретают спокойствие после возбужденного состояния, поэтому окружающие даже не замечают, что Козерог как-то прореагировал на сложившуюся ситуацию.

Люди этого знака любят проводить свободное время с близкими людьми. Это помогает им восстановить душевное равновесие и снова надеть непроницаемую маску равнодушия.

ВЕСЫ

Весы - это один из самых нерешительных знаков Зодиака, но эти эмоции они никогда не покажут окружающим. Внешне Весы всегда спокойны и уверенны в собственных силах. В большинстве случаев люди этого знака живут спокойной жизнью без потрясений и неприятных сюрпризов. Они хорошо себя чувствуют, находясь в равновесии и в гармонии с собой и миром.

Весы могут легко противостоять стрессам. Они абстрагируются от раздражающих факторов, что позволяет им сохранять спокойствие в любой ситуации. Благодаря этому они сохраняют свою нервную систему. Им не присущи подавленные настроения и истерики.

Если случается экстренная ситуация, они стараются сохранить трезвость мышления и принять единственное правильное решение, которое поможет максимально выгодно решить проблему. Если есть время, то Весы создадут целую стратегию того, как урегулировать вопрос с наименьшими для себя потерями.

Люди этого знака могут потерять покой, когда наваливается слишком большой объем работы, с которым они не могут справиться. Чтобы восстановить душевное равновесие, следует посмотреть любимый фильм, сходить на концерт любимого исполнителя или съездить к водоему. Только после этого они снова могут считаться знаком со стальными нервами.

ДЕВА

Крепкими нервами Девы могут похвастаться уже с раннего детства. Только благодаря этому они могут сопротивляться внешнему негативу. Однако их сильно расстраивает несовершенство этого мира. Они могут прикладывать много сил, чтобы его улучшить, но в большинстве случаев все усилия не приносят желаемого результата.

Железная выдержка помогает Девам легко переживать любой стресс. Они не отчаиваются, не впадают в депрессию и не придаются унынию. В большинстве случаев Девы уравновешены. Большинство эмоций им удается скрывать от окружающих.

Девы редко идут на конфликт. В большинстве случаев они стараются сохранить хорошие отношения с окружающими. Однако терпеть обиды они не будут и могут дать достойный отпор.

Девы быстро приспосабливаются к новым обстоятельствам. Это позволяет им легко вливаться даже в уже сформировавшийся слаженный рабочий коллектив.