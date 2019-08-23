Беременная Милла Йовович трогательно поздравила мужа с 10-й годовщиной свадьбы

В браке с режиссером Полом Андерсоном, за которого Йовович вышла замуж в 2009 году, актриса воспитывает двух дочерей — Эвер и Дашиэл. Накануне супруги отпраздновали 10-ю годовщину свадьбы. В честь этого события актриса адресовала мужу трогательное послание на странице в Instagram.

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«Какая радость — жить с тобой вместе столько лет. Это ураган, путешествие и невероятный опыт! Когда я смотрю на нашу фотографию с первой встречи, мне сложно поверить, что я нашла такого особенного человека столько лет назад, который любил меня всегда, была ли я толстая или худая, который был в восторге от рождения детей и был с нами каждую минуту.

Я не могу выразить, как нам повезло, что в нашей жизни появился такой замечательный папа. Твои любовь, поддержка, дружба, страсть, талант, интеллект — ты просто нереальный! И плюс ко всему ты еще и очень красив. Ты лучший мужчина, о котором только можно было мечтать. Люблю тебя без лишних слов», — написала Йовович, сопроводив публикацию семейными снимками.

Пол Андерсон стал третьим супругом Миллы Йовович. До него она была замужем за актером Шоном Эндрюсом и режиссером Люком Бессоном. К слову, в скором времени пара вновь станет родителями. Недавно 43-летняя актриса объявила, что ждет третьего ребенка. Свое интересное положение Милла долго скрывала, так как переживала, что может потерять малыша.