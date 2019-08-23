Беременная Милла Йовович трогательно поздравила мужа с 10-й годовщиной свадьбы

Накануне Милла Йовович и ее супруг Пол Андерсон отпраздновали 10-ю годовщину свадьбы. В честь этого события актриса адресовала мужу трогательное послание на странице в Instagram, пишет Экспресс газета.
В браке с режиссером Полом Андерсоном, за которого Йовович вышла замуж в 2009 году, актриса воспитывает двух дочерей — Эвер и Дашиэл. Накануне супруги отпраздновали 10-ю годовщину свадьбы. В честь этого события актриса адресовала мужу трогательное послание на странице в Instagram.
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«Какая радость — жить с тобой вместе столько лет. Это ураган, путешествие и невероятный опыт! Когда я смотрю на нашу фотографию с первой встречи, мне сложно поверить, что я нашла такого особенного человека столько лет назад, который любил меня всегда, была ли я толстая или худая, который был в восторге от рождения детей и был с нами каждую минуту.
Я не могу выразить, как нам повезло, что в нашей жизни появился такой замечательный папа. Твои любовь, поддержка, дружба, страсть, талант, интеллект — ты просто нереальный! И плюс ко всему ты еще и очень красив. Ты лучший мужчина, о котором только можно было мечтать. Люблю тебя без лишних слов», — написала Йовович, сопроводив публикацию семейными снимками.
Пол Андерсон стал третьим супругом Миллы Йовович. До него она была замужем за актером Шоном Эндрюсом и режиссером Люком Бессоном. К слову, в скором времени пара вновь станет родителями. Недавно 43-летняя актриса объявила, что ждет третьего ребенка. Свое интересное положение Милла долго скрывала, так как переживала, что может потерять малыша.
Два года назад голливудская актриса уже была беременна, однако на сроке 4,5 месяца была вынуждена пойти на аборт по медицинским показаниям: у Йовович начались преждевременные роды.