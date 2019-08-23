Майкл Джексон составил тайное завещание перед смертью

По словам Бэйн, документ был составлен еще в 2006 году и он должен был заменить завещание, написанное четырьмя годами ранее. Она утверждает, что Джексон подробно описал в документе то, как следует сохранить его наследство. Также Бэйн заверила, что присутствовала при нотариальном заверении бумаг и слышала их содержание, пишет Сегодня.

На данный момент о местонахождении указанного документа ничего не известно. Согласно завещанию Джексона от 2002 года, активы певца перешли семейному трасту, а законным опекуном троих детей стала его мать Кэтрин Джексон.