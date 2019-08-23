Пт, 23.08.2019
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Майкл Джексон составил тайное завещание перед смертью

Майкл Джексон.

ФОТО: TIMOTHY A. CLARY / AFP/Scanpix

Популярный певец Майкл Джексон за несколько лет до смерти написал тайное завещание. Об этом заявила бывший агент артиста Рэймон Бэйн, сообщило издание Independent.

По словам Бэйн, документ был составлен еще в 2006 году и он должен был заменить завещание, написанное четырьмя годами ранее. Она утверждает, что Джексон подробно описал в документе то, как следует сохранить его наследство. Также Бэйн заверила, что присутствовала при нотариальном заверении бумаг и слышала их содержание, пишет Сегодня.

На данный момент о местонахождении указанного документа ничего не известно. Согласно завещанию Джексона от 2002 года, активы певца перешли семейному трасту, а законным опекуном троих детей стала его мать Кэтрин Джексон.

Десять лет назад брат артиста Рэнди Джексон усомнился в подлинности завещания, которое датировалось 7 июля 2002 года. По его словам, Джексон не мог подписать документ, поскольку в тот день он не находился в Лос-Анджелесе.

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