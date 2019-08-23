У родившей Анастасии Заворотнюк заподозрили рак

Осенью 2018 года в семье Анастасии Заворотнюк произошло радостное событие. Она подарила мужу, фигуристу Петру Чернышеву, дочь Милу. Говорят, после множества попыток зачать ребенка пара прибегла к помощи суррогатной матери. По другим данным, актриса сделала ЭКО.

Не секрет, что эта процедура может нанести серьезный вред организму. По слухам, у Анастасии так и вышло. Как утверждает журнал "Тайны звезд", у 48-летней артистки заподозрили рак. То обстоятельство, что Заворотнюк не посещает светские мероприятия, усиливает тревогу фанатов и заставляет репортеров искать дополнительную информацию.

Журналисты выяснили, что весной звезду сериала "Моя прекрасная няня" видели на открытии ювелирного салона в Ереване. Особо наблюдательные представители СМИ разглядели на шее Анастасии шрам.

"Очень похоже на след от биопсии загрудинных узлов. За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз – разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли", – прокомментировали ситуацию врачи.

В начале августа Анастасия Заворотнюк отказалась от участия в спектакле "Все мужчины делают это". "Анастасия приболела", – сообщила заменившая ее Ирина Сотикова. Агент актрисы пояснил: "Ребята оформляют документы. Петя же американец, вот и девочкам гражданство оформляет..."