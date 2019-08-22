Ликуй, народ! Сергей Трофимов выступит с большим концертом на таллиннском Певческом поле

Сергей Трофимов как явление на российской эстраде уникален не только своим музыкальным и поэтическим дарованием, но и постоянным, искренним и уважительным диалогом со зрителем. На его концерте не увидишь пустых глаз и кресел - его песни и разговоры со слушателями заставят даже самого жестокосердного скептика плакать и смеяться, подпевать и танцевать. Что уж говорить о давних почитателях творчества артиста, а их, считай, целая страна!

«И шашлычок под коньячок - вкусно очень». Ну кто не слышал отрывок из легендарной песни «Город Сочи»?

Творчество Трофимова многогранно: здесь найдется место и лиричным мотивам, и разухабистым песням, под которые хочется пуститься в пляс, не чужды музыканту и заигрывания с хип-хопом, роком и рок-н-роллом. Среди поклонников Сергея Трофимова встретятся как любители творчества бардов, так и рокеры, ему подпевают таксисты, милиционеры и академики, которым вторят дети, студенты и домохозяйки... Его мелодии и стихи узнаваемы моментально, его знакомый тембр звучит на всех радиоволнах.

Да, успех – очевиден и заслужен. Но как же приятно, когда понимаешь, что сегодня Заслуженный артист России Сергей Трофимов – это все тот же артист, что и 10-15 лет назад: он не чурается экспериментов и не боится раздвигать рамки созданного им же музыкального стиля, он все также просто и без затей общается со своей публикой, затрагивая самые потаенные струны человеческой души, заставляя зрителя весь концерт радоваться и сопереживать автору.

Билеты поступят в продажу в Piletilevi 23.08.19 в 10:00.

VENE FEST 2019

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