«Мама, я танцую!» Неординарный дуэт #2Маши раскачал Таллинн
Популярный росийский дуэт из двух девушек, каждую из которых зовут Маша, выступил в Таллинне в понедельник, 19 августа.
Зал был полон народу. Взрывная энергетика трека «Мама, я танцую» заставила таллиннцев пуститься в пляс под знакомую мелодию.
Разумеется, прозвучал в этот вечер хит «Босая». В свое время именно этой композицией девушки громко заявили о себе. Песня молниеносно стала расходиться по просторам социальных сетей и набрала уже более 100 миллионов просмотров на YouTube.