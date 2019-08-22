Чт, 22.08.2019
Жених шел в номер для новобрачных и впал в кому. Что стало причиной? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Party
  • «Мама, я танцую!» Неординарный дуэт #2Маши раскачал Таллинн

«Мама, я танцую!» Неординарный дуэт #2Маши раскачал Таллинн
Смотрите галерею!

Популярный росийский дуэт из двух девушек, каждую из которых зовут Маша, выступил в Таллинне в понедельник, 19 августа. 

Зал был полон народу. Взрывная энергетика трека «Мама, я танцую» заставила таллиннцев пуститься в пляс под знакомую мелодию.  

Разумеется, прозвучал в этот вечер хит «Босая». В свое время именно этой композицией девушки громко заявили о себе. Песня молниеносно стала расходиться по просторам социальных сетей и набрала уже более 100 миллионов просмотров на YouTube.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ