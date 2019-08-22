Валентина Гафта выписали из больницы

Супруга 83-летнего актера Ольга Остроумова призналась, что пик переживаний прошел.

Его выписали из больницы, перевели в реабилитационный центр. Состояние стабильное, не хуже, слава Богу,

— поделилась Ольга Михайловна.

В ходе интенсивного лечения в палату Валентина Иосифовича не пускали посторонних.

Я ехал с другого конца Москвы, чтобы встретиться с Валей. К нему хотели попасть и многие другие именитые друзья, но всем было отказано. Остроумова просит, чтобы врачи сразу сообщали ей о том, кто звонит и пытается попасть к Гафту. Конечно, она — жена и имеет право ставить такое условие. Но мне кажется, это перебор,

— сетовал друг Гафта.

Из-за чрезмерной строгости Ольги Михайловны появились тревожные слухи о состоянии артиста. «Мне сказали, что Валя никого не узнает. Не знаю, сможет ли он выкарабкаться — все-таки у него возраст. В последнее время он очень плохо себя чувствовал. Считаю, что зря Остроумова не пускает к нему друзей. Ведь испокон веков известно — общение с близкими людьми идет только на пользу. Быть может, если бы Оля позволяла приходить друзьям, он бы быстрее пошел на поправку», — продолжал мужчина.

К слову, серьезные проблемы со здоровьем у Гафта возникли после смерти единственной дочери — 29-летняя Ольга покончила с собой 17 лет назад. «Я с ней до сих пор часто разговариваю. Виноват перед ней. Никого больше не виню в произошедшем, только себя. Это мой груз. Никого не зову себе в напарники, сам буду нести эту ответственность», — признавался Валентин Иосифович.